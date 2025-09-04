Ministro español de Exteriores partidario de expulsar al equipo israelí de Vuelta Ciclista

En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), la radio pública, Albares afirmó al ser preguntado por ese tema, que está en la opinión pública española por las protestas que se están viviendo en distintas etapas de esa competición, que "lo comprendo y desde luego yo sí sería partidario de ello", dijo sobre la situación del equipo israelí, propiedad del empresario canadiense Sylvan Adams.

"Ya sabe que esa es una decisión que no corresponde al Gobierno de España, corresponde a la Unión Ciclista internacional. Por lo tanto, el Gobierno de España no ha tenido nada que decir en la participación", explicó el responsable de la diplomacia española.

Albares puso como ejemplo la expulsión de Rusia de competiciones deportivas por la invasión en Ucrania y zanjó: "No podemos seguir teniendo una relación de normalidad con Israel como si nada ocurriera".

"Porque tenemos que mandar el mensaje a Israel, a la sociedad de Israel. Tienen que comprender que Europa e Israel solo se pueden relacionar -como dice el artículo dos del Consejo de Asociación- cuando se respetan los derechos humanos, porque los países democráticos nos basamos y nos relacionamos de esa manera", justificó el ministro español de Exteriores.

Durante los últimos días la Vuelta a España, una de las competiciones ciclistas más importantes del mundo junto al Tour de Francia y el Giro de Italia, ha vivido en sus recorridos protestas contra la participación del Israel-Premier Tech en la carrera y a favor de la población palestina por la situación que vive en Gaza.

La protesta contra la participación del equipo israelí obligó este miércoles a acortar su undécima etapa en Bilbao (norte de España) por motivos de seguridad y a dejarla sin ganador y hoy volvieron a registrarse manifestaciones propalestinas durante la carrera.

La opción de que Israel Premier-Tech se retire de la Vuelta es la solución que desliza todo el entorno de la carrera, pero su director, Óscar Guerrero, aseguró este jueves que el equipo no tiene ninguna duda de que va a seguir e insistió en que es una formación deportiva que ha venido a competir, tras una nueva protesta para pedir su expulsión en la salida de la duodécima etapa en Laredo (norte de España).

Por su parte, el director general de la Vuelta a España, Javier Guillén, aseguró a EFE que "el equipo está en la carrera, eso es una obviedad y aquí sigue compitiendo, no hay más".