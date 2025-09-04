Misión del FMI analiza con empresarios la evolución de la economía de República Dominicana

Santo Domingo, 4 sep (EFE).- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió este jueves con representantes del sector empresarial de la República Dominicana, en el cuarto día de su visita al país caribeño para analizar junto a las autoridades locales la evolución de la economía nacional.