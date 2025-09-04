Modi reitera a los líderes de la UE el apoyo de India a una solución pacífica en Ucrania

"El primer ministro Modi reiteró el firme apoyo de la India a la resolución pacífica del conflicto (en Ucrania) y al pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad", dijo la Oficina del primer ministro indio en un comunicado difundido hoy tras una conversación telefónica mantenida por los líderes de los dos actores.

La oficina del mandatario indio consideró que la guerra de Ucrania es un asunto "global de interés mutuo" para la India y para la Unión Europea (UE).

Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, pidió a su par indio, Subrahmanyam Jaishankar, que Nueva Delhi utilice su singular e influyente relación con Rusia para señalar a Moscú "la necesidad de que la paz regrese a Europa".

Modi se reunió esta semana en China con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a quien insistió en la necesidad de que se logre un acuerdo rápido de paz en Ucrania.

Modi, Putin y el presidente de China, Xi Jinping, mostraron esta semana, en el marco de la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebró en la ciudad china de Tianjin, un nuevo eje alternativo entre Nueva Delhi, Pekín y Moscú.

Antes de la cumbre de la OCS y de su encuentro con Putin, Modi mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con quien intercambió puntos de vista sobre el conflicto, sus aspectos humanitarios y los esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad en la zona, prioridad de la India desde el inicio de la guerra en 2021.

La posición de Modi respecto a la guerra de Ucrania es singular, pues combina su vínculo energético con Moscú y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos con Kiev.

Nueva Delhi insiste en que su posición sobre la guerra en Ucrania es de "neutralidad activa" y apoya el diálogo, pero sin sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia.