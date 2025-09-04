Modi, Von der Leyen y Costa reafirman su compromiso para concluir negociación comercial

"Los líderes celebraron los avances en las relaciones bilaterales en sectores clave como el comercio, la tecnología, la inversión, la innovación, la sostenibilidad, la defensa, la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro, y reafirmaron el compromiso compartido para la pronta conclusión de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la India y la UE", dijo la Oficina del primer ministro indio en un comunicado.

Además, los líderes de la India y la UE también dialogaron en una llamada telefónica acerca de la implementación del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEEC).

Modi invitó a Von der Leyen y a Costa a la próxima Cumbre India-UE que se celebrará en el país asiático en una "fecha próxima y mutuamente conveniente".

"Con las mayores fuerzas democráticas del mundo, la India y la UE comparten una relación sólida y estrecha basada en la confianza, valores compartidos y una visión común de futuro. Los líderes destacaron el papel de la Asociación Estratégica India-UE para abordar conjuntamente los problemas globales, fomentar la estabilidad y promover un orden basado en normas para la prosperidad mutua", dijo el comunicado del Gobierno de la India.

El ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, dijo el pasado martes que las negociaciones con la UE están en una fase muy avanzada.

El acuerdo comercial entre Nueva Delhi y Bruselas ha estado sobre la mesa durante años y recibió un impulso definitivo el pasado mes de febrero, cuando Modi y Von der Leyen se comprometieron a finalizar el acuerdo antes de que termine 2025.

Los principales escollos para la negociación, según la India, son la necesidad de "un enfoque igualitario en las barreras no arancelarias" para los dos bloques, así como la puesta en marcha de marcos regulatorios que eviten las restricciones al intercambio entre los dos actores.

La UE es el segundo socio comercial más importante de la India, con un comercio de bienes valorado en 120.000 millones de euros en 2024, según datos de la Comisión Europea.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, visitará Nueva Delhi el próximo 12 de septiembre para asistir a la próxima ronda e negociaciones entre la India y la UE.