Open Arms rescata a 54 personas de una patera a la deriva en el Mediterráneo Central

Roma, 4 set (EFE).- Un total de 54 migrantes, entre ellos tres niños y un bebé, fueron rescatados anoche por el velero 'Astral' de la ONG española Open Arms tras permanecer tres días a la deriva en una patera de goma en el Mediterráneo central.