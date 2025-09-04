Partido opositor venezolano VP exige conocer paradero del padre de un activista político

"Ninguna autoridad ha dado información oficial", aseguró VP en su cuenta de X, que pidió la "aparición inmediata y con vida" de Julio Velazco.

Asimismo, exigió que cese "la práctica criminal de la desaparición forzada contra los venezolanos" y responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro por "la vida e integridad de Julio Velazco".

Por su parte, Marcos Velazco, activista del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la opositora María Corina Machado- denunció el miércoles que no sabe dónde está su padre y "ninguna autoridad ha dado respuesta" sobre su paradero.

"Mi padre es un hombre honesto y trabajador. Como su hijo, exijo saber dónde está, exijo que aparezca con vida y exijo su inmediata libertad", manifestó el activista de VV en su cuenta de X.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado sábado, la ONG Provea denunció, en una publicación a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que en Venezuela ha habido un "incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente" y "sometidas a largos períodos de incomunicación", sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su "paradero o condiciones de reclusión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Provea, que describe en el informe 23 casos documentados entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, advirtió que los familiares enfrentan "situaciones desafiantes" cuando intentan "agotar las vías regulares ante las autoridades competentes, sin obtener respuesta oportuna".

Por tanto, la ONG pide investigaciones "transparentes y expeditas" por parte de la Fiscalía para que se ordene "el cese de la incomunicación a los organismos de seguridad respectivos y determinen e informen de inmediato el paradero de las personas".

También exige a las autoridades "determinar las responsabilidades" por "estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas", con el fin de "imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición".