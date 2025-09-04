Pedro Sánchez no llega a la reunión de aliados de Ucrania en París por avería de su avión

París, 4 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no está esta mañana en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios, que reúne a los aliados de Ucrania, porque ha habido una avería en su avión que le ha obligado a volver a Madrid, desde donde participará por vídeoconferencia.