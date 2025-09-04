Perú autoriza 16 proyectos de exploración minera con inversión de 74 millones de dólares

El Ministerio peruano actualizó la Cartera de Proyectos de Exploración Minera (CPEM 2025), tras superar en el transcurso del año obstáculos en la "tramitología", con la autorización de los dieciséis proyectos de exploración y el inicio de esa etapa, en Quellopunta, C.P.S. N°1, Anka, El Padrino, Chancho al Palo, Daylette, Marcobre, Huaro y Huarangayoc.

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Ministerio precisó que actualmente hay ochenta proyectos con una inversión conjunta de 727,5 millones de dólares, ubicados en diecisiete de los veinticinco departamentos del país.

Esta cifra es menor a la edición anterior de marzo que consideraba 84 proyectos, con una inversión de 1.039 millones de dólares, por la salida de los proyectos El Carmen, al haber concluido con esa etapa, y Atalaya, Pórfido y Pucamayo Sur al haber sido desaprobados sus instrumentos de gestión ambiental.

La CPEM 2025 también presentó 32 potenciales proyectos de exploración minera, con un horizonte de inversión adicional que será evaluado en la próxima Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026, pero que en conjunto contemplan una inversión de 185,7 millones de dólares.

En ese grupo de proyectos, el Ministerio destacó, por su nivel de inversión, a Michiquillay (26,2 millones de dólares), en la norteña Cajamarca; Falchani (15 millones de dólares), en la surandina Puno; Elida (15 millones de dólares), en la andina Áncash; Colquemayo (13,5 millones de dólares), en la sureña Moquegua: y Cañón Florida (13,2 millones de dólares), en la norteña Amazonas.

Estos proyectos mineros son de titularidad de empresas del sector privado que pertenecen al estrato de régimen general (gran y mediana minería) y abarcan la exploración de sustancias metálicas.

La inversión minera total en Perú sumó 2.306 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que representó un alza de 7,2 %, donde destacaron los rubros de exploración (34,9 %) e infraestructura (12,2 %).