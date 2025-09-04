Procesan en Ecuador a círculo de cabecilla criminal por lavado de 17 millones de dólares

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público solicitó el ingreso en prisión preventiva de César C., alias Tranza, exsocio criminal de Mexicano; y Gabriela P., la única accionista de la empresa pesquera PezzyMar, procesada por ser la entidad con la que presuntamente lavaban el dinero.
'Tranza' ya fue condenado a 10 años de prisión por un delito de delincuencia organizada en 2024. Sus actividades estaban orientadas a ser la mano derecha de 'Mexicano'.
Por su parte, Gabriela P. era una persona de confianza de 'Mexicano' y su esposa, quien también fue asesinada junto a su marido en julio. Ambos le otorgaron todos los poderes de la empresa pesquera que gestionaban.
Leonardo Briones fue asesinado junto a su pareja y dos militares retirados que ejercían como sus escoltas en la ciudad de Manta, provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por el crimen organizado.
La víctima estaba catalogada como un objetivo de intermedio valor para las fuerzas de seguridad por ser el presunto cabecilla de Los Lobos, según informó la Policía de Ecuador poco después del crimen.
Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.
Las autoridades atribuyen a estos grupos la escalada de violencia sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de asesinatos.
Este jueves, durante su visita a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que EE.UU. pasaría a catalogar como terroristas a las bandas Los Lobos y Los Choneros para facilitar la lucha contra el crimen organizado.