Procesan en Ecuador a círculo de cabecilla criminal por lavado de 17 millones de dólares

Quito, 4 sep (EFE).- La Fiscalía de Ecuador procesó a dos personas naturales y una jurídica por presuntamente haber lavado activos por 17 millones de dólares entre 2021 y 2024 y mantener vínculos con Leonardo Briones alias Mexicano, un cabecilla de la banda criminal Los Lobos acribillado a tiros en la costa de Ecuador en el mes de julio.