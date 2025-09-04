Roban de un museo francés tres obras de porcelana china valoradas 9,5 millones de euros

Según los primeros indicios, una o varias personas entraron en el museo por una de sus ventanas, activando la alarma antirrobo. A pesar de ello, tuvieron tiempo de sustraer al menos tres objetos.

Según el organismo público encargado de promover y preservar las artes tradicionales en Francia, se trata de dos platos "especialmente importantes, hechos en porcelana y procedentes de la manufactura china de Jingdezhen, decorados en blanco y azul y que datan de los siglos XIV y XV".

Solo la vasija china, del siglo XVII, está tasada en unos 6,5 millones de euros.

El museo tuvo que cerrar sus puertas esta mañana y la Fiscalía de Limoges anunció la apertura de una investigación por "robo agravado de bienes culturales expuestos en un museo cometido en grupo y con degradaciones".

