Rusia expulsa a un diplomático estonio en respuesta a medida similar de Tallin

"Basándose en el principio de reciprocidad, la parte rusa anunció la expulsión de un empleado diplomático de la Embajada de Estonia en Moscú", señaló Exteriores en un comunicado.

También se informó a la parte estonia de que "cualquier acción hostil por parte de Tallin no quedará sin respuesta".

Moscú aseguró que la declaración como "persona non grata" del primer secretario de la embajada rusa el pasado 13 de agosto tuvo lugar "sin fundamento alguno".

Según el país báltico, el diplomático expulsado participó en actividades que "socavaban el orden constitucional y el sistema legal" de Estonia.

Tallin también llamó a Moscú a cesar los intentos de injerencia en sus asuntos internos.