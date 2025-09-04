Rutte advierte que Rusia es una "fuerza desestabilizadora" para Europa y el mundo

"Rusia es, y en el futuro previsible se mantendrá, una fuerza desestabilizadora y de confrontación en Europa y en el mundo", dijo Rutte durante II Cumbre de Defensa de Praga, organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en sus siglas en inglés).

"Sólo este año se espera que salgan de sus cadenas de producción 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y cientos de misiles Iskander (misiles balísticos)", señaló Rutte sobre la inversión estatal rusa en Defensa, a lo que destina el 40 % de sus presupuestos generales.

Recordó que ese país y China "están produciendo armas a un ritmo deslumbrante, no para impresionar en desfiles militares, sino para ejercer influencia de manera agresiva, para intentar remodelar el orden mundial", advirtió el político conservador holandés.

Líder mundial en seguridad global, riesgos políticos y conflictos militares, el instituto radicado en Londres analiza en su encuentro praguense esta semana el futuro desarrollo de las capacidades defensivas en Europa, en concreto, las innovaciones, adquisiciones y cooperaciones industriales.

Según Rutte, al igual que Rusia y China, otros países, como Irán y Corea del Norte, suponen desafíos tanto a nivel individual como en consecuencia de su cooperación" y todos ellos juntos se preparan para una "confrontación a largo plazo".

"Están aumentando la cooperación de sus industrias militares hasta límites sin precedentes, se están preparando para la confrontación a largo plazo y eso hace que los desafíos a que nos enfrentamos sean duraderos", señaló el secretario general de la OTAN.

En este contexto, Rutte expresó su preocupación por el estado de la marina militar estadounidense, ya que "no está a un ritmo que puede alcanzar a la china".