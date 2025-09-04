Salzburgo aprueba un polémico túnel privado para un millonario en pleno centro histórico

El impulsor del proyecto -valorado en 10 millones de euros- es Wolfgang Porsche, presidente del consejo de administración de la conocida marca de coches, y en él se prevé la construcción de un túnel de 500 metros desde un aparcamiento del centro hasta una ladera del Kapuzinerberg, una de las colinas más emblemáticas de la ciudad.

Porsche, de 82 años y con una fortuna estimada en miles de millones, adquirió en 2020 en esa colina la villa que perteneció al escritor Stefan Zweig y, además del túnel, quiere levantar allí un garaje de ocho plazas.

La Comisión de Urbanismo dio el visto bueno al proyecto con los votos favorables de socialdemócratas (SPÖ), conservadores (ÖVP) y ultraderechistas (FPÖ), mientras que verdes, independientes y comunistas (KPÖ) votaron en contra.

La decisión todavía debe ser aprobada por el Estado de Salzburgo antes de que se emprendan las obras.

Desde el inicio, el proyecto de Porsche suscitó críticas por la escasa compensación económica que la ciudad aceptó a cambio del uso del subsuelo público, 48.000 euros, considerada insuficiente por muchos vecinos y por la oposición.

Las críticas se centran en el impacto ambiental y patrimonial, ya que el Kapuzinerberg es considerado el pulmón verde de Salzburgo y forma parte del centro histórico de la ciudad, protegido por la Unesco.

Diversas organizaciones ecologistas y vecinales han criticado las obras porque pueden modificar el ecosistema de la zona y se plantean emprender acciones legales contra la autorización.

La administración municipal defendió el proyecto alegando que reduciría en la estrecha carretera que lleva a la antigua villa de Stefan Zweig.

Según el informe técnico, el túnel mejoraría la seguridad al evitar cruces con peatones y camiones de recogida de basura.

El propio Porsche argumentó que el acceso a su mansión resulta muy complicado en condiciones meteorológicas adversas.