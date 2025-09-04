Sánchez incide ante los líderes internacionales en que la presión a Rusia debe continuar

Sánchez intervino de manera telemática en el encuentro, en el que participan una veintena de jefes de Gobierno de todo el mundo, ya que el avión de la Fuerza Aérea en el que se desplazaba hoy a la capital francesa sufrió un avería y tuvo que regresar a Madrid.
Según informó el Ejecutivo en un comunicado, además de subrayar que debe continuar la presión sobre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, Sánchez explicó a los demás gobernantes que es necesario contar con el pueblo ucraniano para cualquier acuerdo que pare el conflicto, de modo que no puede haber acuerdo sobre Ucrania sin la participación de los propios ucranianos.
En este sentido, recordó que no se puede discutir sobre la seguridad en Europa sin contar con la voz de los europeos.
Además de Sánchez, intervinieron por videoconferencia dirigentes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La Coalición de Voluntarios agrupa a 35 países y ya estaba previsto que la cita de París tuviera un formato mixto, con líderes en persona (entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski) y otros conectados telemáticamente.
El objetivo es examinar los avances alcanzados en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y analizar la estrategia colectiva respecto a Rusia una vez que sigue rechazando la paz.