Sánchez incide ante los líderes internacionales en que la presión a Rusia debe continuar

Madrid, 4 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, remarcó este jueves, en la reunión de París de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, que es preciso mantener la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego que detenga la guerra a fin de poder avanzar hacia una paz justa y duradera.