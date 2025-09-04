Sanremo conserva el Festival de la Canción Italiana tras acuerdo entre RAI y Ayuntamiento

El acuerdo garantiza que la organización y transmisión del mítico certamen, con 75 años de historia, seguirá siendo responsabilidad de la RAI durante al menos tres años (2026-2028), con posibilidad de prórroga, según anunció anoche la televisión pública italiana.

"Tras dos días de intenso y fructífero trabajo, se ha alcanzado un acuerdo entre el Ayuntamiento de Sanremo y la RAI en el marco de la fase de negociación destinada a identificar al socio para la organización y retransmisión del Festival de la Canción Italiana", indicó la RAI.

La celebración en Sanremo del famoso Festival había quedado en el aire tras la sentencia del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Liguria de diciembre pasado, que declaró ilegítima la adjudicación directa del festival a la RAI y obligó al Ayuntamiento a convocar un concurso público, al que sólo se presentó la televisión pública.

Aunque no se conocen todos los detalles, ha trascendido que el acuerdo incluye el pago de un mínimo de 6,5 millones de euros al Ayuntamiento y una participación de al menos el 1 % de los ingresos publicitarios. También se establece la posibilidad de rescindir el contrato si los índices de audiencia de alguna edición son inferiores en 15 puntos porcentuales a la media de las cinco ediciones anteriores, señaló Rainews.

Uno de los puntos más delicados fue la disputa entre las partes sobre el uso de la marca y el formato del festival, lo que estuvo a punto de hacer naufragar las conversaciones y la RAI incluso llegó a valorar el traslado del evento a otra ciudad y ciudades como Turín o Nápoles habían mostrado interés.

El Festival de la canción italiana, uno de los más reconocidos a nivel internacional, desde su fundación en 1951 ha sido organizado siempre por la RAI y ha servido de trampolín para la carrera de artistas de la talla de Laura Pausini o Eros Ramazzotti.

Con altibajos en su larga historia, en los últimos tiempos el certamen ha adquirido gran notoriedad en la vida cultural italiana, pues de él sale cada año el representante italiano de Eurovisión, y en sus últimas ediciones los índices de audiencia no han bajado del 65%.

La próxima edición del festival se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2026, para evitar solapamientos con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (que concluyen el 22 de febrero) y los Juegos Paralímpicos (del 6 de marzo).