Seis muertos en una operación de la policía contra narcotraficantes en Río de Janeiro

Las seis víctimas, señaladas como miembros de una banda criminal, murieron en enfrentamientos armados con agentes de la Policía Militarizada y de la Policía Civil que realizaban una operación en Vila Alianza, una favela en la zona oeste de la ciudad controlada por narcotraficantes, según el boletín policial.

La operación tenía como objetivo la captura del jefe de la banda de narcotraficantes que controla la vecina favela de Muquico, Bruno da Silva Loureiro, conocido como Coronel y acusado de haber asesinado a golpes el mes pasado a una joven que lo rechazó en un baile y de haber ordenado el ataque a tiros a un helicóptero policial en marzo, en el que quedó herido su copiloto con un disparo en la cabeza.

El otro blanco de la operación era José Rodrigo Gonçalves Silva, acusado de ser uno de los jefes de la organización criminal conocida como Tercer Comando Puro (TCP), que controla el tráfico de drogas en varias favelas de las zonas norte y oeste de Río de Janeiro.

Los responsables por la operación, sin embargo, fueron recibidos a balazos en diferentes lugares de la favela por los narcotraficantes, que usaron diferentes vehículos y pilas de basura a las que les prendieron fuego para bloquear los accesos a la barriada.

El intenso tiroteo entre los agentes y los pistoleros obligó a los habitantes de la favela a refugiarse en sus residencias y a las escuelas a cerrar sus puertas y suspendió la circulación de autobuses y trenes por las vías próximas.

Dos de los hombres muertos estaban en una residencia en la que mantenían como rehenes a un pastor de una iglesia evangélica y a un menor de edad, que fueron liberados sanos y salvos.

Pese a que no consiguió cumplir las órdenes de captura que dieron origen a la operación, la Policía detuvo a dos personas vinculadas al grupo de narcotraficantes que intentaban secuestrar un autobús y se incautó de cuatro fusiles y de diversas pistolas.

Los enfrentamientos armados entre policías, narcotraficantes y milicianos (parapoliciales) son recurrentes en las favelas de Río de Janeiro y una de las principales causas de violencia en esta ciudad de Brasil.