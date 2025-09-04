Sheinbaum señala "avances" tras “trabajo científico” en caso Ayotzinapa

"Se está haciendo un trabajo científico relacionado con eso. Los padres y madres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles.

Según la gobernante, el nuevo enfoque de la investigación se ha centrado en "pruebas" (sin dar mayores detalles) y en registros telefónicos por parte de las autoridades, que trabajan de la mano del nuevo fiscal en la Unidad Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa (UELICA).

"Tienen que tener también su secrecía. No se puede dar toda la información, porque precisamente se está en el proceso de investigación, pero están dando nuevos elementos que en su momento pues no se habían considerado", apuntó.

Esta será la primera reunión de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), en el sur de México, sin su abogado Vidulfo Rosales, quien había acompañado y representado legalmente a las familias de los jóvenes por más de una década pero renunció el mes pasado alegando problemas de salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El próximo 26 de septiembre se cumplirán 11 años de la desaparición de los jóvenes normalistas y hasta ahora no se ha esclarecido el caso, aunque la presidenta ha prometido "nuevas líneas de investigación" para dar con su paradero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso Ayotzinapa, que agitó la opinión pública mexicana, ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968.

Sheinbaum ha prometido que "hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca" y ha anunciado una "nueva visión" de la investigación sin "confrontación" para encontrar a los jóvenes, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.