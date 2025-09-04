Starmer condena el vandalismo ante el piso de la viceprimera ministra

Rayner, figura clave en el Gobierno de Starmer y encargada de impulsar la construcción de viviendas en el Reino Unido, reconoció ayer que se ha puesto en contacto con el organismo que vela por el comportamiento de los ministros para que evalúe su conducta tras admitir su situación fiscal en relación con la compra de un piso.

Según ella, recibió asesoramiento fiscal incorrecto y llegó a considerar la dimisión, después de las continuas críticas de los partidos de la oposición por la compra de un piso en la localidad inglesa de Hove, sur inglés, considerada una segunda propiedad.

Ante el edificio donde tiene el piso apareció hoy una gran pintada que dice "¡evasora de impuestos!".

"El primer ministro condena este vandalismo con la mayor firmeza posible. Sea cual sea el escrutinio al que puedan enfrentarse nuestros parlamentarios, es terrible que sus domicilios privados sean objeto de este tipo de ataques", señaló un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street.

También un portavoz de Rayner calificó el grafitti de "totalmente injustificable e inaceptable. Ni Angela ni sus vecinos merecen ser objeto de acoso e intimidación. La policía tomará las medidas que considere oportunas".

En una declaración a la cadena Sky, Rayner señaló ayer que recibió asesoramiento legal que indicaba que debía pagar el impuesto para escriturar la propiedad tipo estándar.

"Posteriormente, y con todos los informes de los medios, consulté con un experto en todos mis asuntos para asegurarme de que todo se hiciera correctamente, y dicho experto dictaminó que el asesoramiento que recibí fue inexacto", señaló.

Según los medios, Rayner se había ahorrado 40.000 libras (46.000 euros) en impuestos del piso en Hove, por el que pagó 800.000 libras (920.000 euros), porque dijo a las autoridades fiscales que era su primera vivienda, cuando en realidad no lo era y debía pagar un impuesto más alto.