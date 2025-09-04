Teresa Ribera: "Es importante atender a quienes ven el pacto UE-Mercosur como una amenaza"

"Es un buen acuerdo que permite vincular dos grandes comercios y nos permite crear la mayor zona comercial a nivel mundial. Es importante explicar y atender a las preocupaciones que puedan tener aquellos que sientan que esto puede ser una amenaza", declaró a EFE Ribera, quien participó en la capital francesa a un acto por los 10 años de los acuerdos de París.

Las manifestaciones de Ribera suceden un día después del anuncio del inicio del proceso de ratificación, que consiste en buscar el visto bueno de los 27 parlamentos de los Estados miembros de la UE, algo que se antoja complicado en países como Francia.

La segunda economía de la zona euro ha liderado un frente contra este acuerdo debido a la que presión que ejerce el sector agrícola francés, que acusa a sus homólogos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) de competencia desleal por tener unas reglas más laxas.

"Evidentemente, los estándares de protección de nuestros agricultores y de nuestra producción agrícola quedan preservados, del mismo modo que el acceso a otras prácticas, como puede ser la pesca o el desarrollo industrial o las materias primas, también aparece recogida en el acuerdo", aclaró la antigua ministra socialista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la vicepresidenta de la CE, el pacto va más allá del aspecto comercial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nos ha llevado más de 20 años ponernos de acuerdo y yo creo que el poder ultimar esta etapa, activarlo, es capital, es una buena señal. Somos dos continentes próximos con una convicción muy fuerte con respecto a la necesidad de consolidar la democracia, los derechos humanos y el progreso", finalizó.