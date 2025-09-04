Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense

Washington, 4 sep (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este jueves que se debe hacer más difícil el examen de ciudadanía, elevando los criterios de aprobación, sumando un componente de ensayo y revirtiendo políticas relajadas, en su esfuerzo por fortalecer su discurso de un supuesto fraude migratorio.