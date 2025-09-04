Trump busca recortar fondos de seguridad a países fronterizos con Rusia

Washington, 4 sep (EFE).– La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, planea poner fin a varios programas de asistencia militar centrados en la disuasión frente a Rusia, una decisión que afecta a cientos de millones de dólares en fondos destinados a aliados europeos y que marcaría un giro en la política de defensa de Estados Unidos.