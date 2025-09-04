Un centenar de agricultores se manifiesta en Bruselas en contra del acuerdo con Mercosur

Esta protesta ha tenido lugar justo un día después de que la Comisión Europea presentara su propuesta, que ahora deber recibir el respaldo de las capitales europeas para su entrada en vigor.

Los manifestantes, congregados en la plaza de Luxemburgo en el barrio que alberga las instituciones europeas, corearon este jueves himnos en contra de la ratificación de este pacto, ya que consideran que el texto no ofrece las suficientes garantías para proteger a los agricultores europeos de la competencia desleal frente a los productos de estos países y también pone en peligro la salud de los consumidores europeos, ya que, a su juicio, los estándares sanitarios serán rebajados.

"Por la salud, rechacemos este tratado" o "Unión Europea, detén Mercosur" fueron algunos de los eslóganes, en contra de la luz verde a este pacto, de agricultores belgas, franceses, alemanes y de Países Bajos.

Según explicó a EFE Kato Demeester, perteneciente a una organización agrícola de Flandes (norte de Bélgica), la firma de este tratado de libre comercio supondría una "traición a los agricultores europeos" que también puede poner en peligro la soberanía alimentaria europea.

Demeester acusa al Ejecutivo comunitario de preferir impulsar el comercio de otros bienes, como las exportaciones de coches a Latinoamérica, en vez de defender la supervivencia de la agricultura europea.

Su compañera de organización, Birgi Haepers, también corrobora que los estándares de los productos que llegarán a la Unión Europea tanto desde el punto de vista social como sanitarios y de respeto al medio ambiente serán menores y que a Bruselas "le importa más la venta de coches que sus agricultores".

El Ejecutivo comunitario, durante la presentación de este pacto este pasado miércoles, aseguró que aumentarán los controles de los productos, pero para Haepers tan "solo se han añadido unas líneas que en realidad no aseguran nada y que no resultan ni mucho menos tranquilizadoras".

Según Thomas Hyberechts, encargado de la misión política de la organización Fugea en favor de la agricultura sostenible, este acuerdo no solo perjudica a los agricultores sino también al conjunto de los consumidores, ya que llegarán a territorio europeo "productos de mucha menor calidad que los producidos en la UE".

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, explicó este miércoles que Bruselas supervisará las importaciones de productos agrícolas cada seis meses “con total transparencia” y, si se halla “alguna anomalía” que pudiera causar perturbaciones en uno o más Estados miembros de la UE, se activarían medidas rápidas en un plazo máximo de 21 días.

También se refirió a la posibilidad de iniciar investigaciones cuando las importaciones aumenten repentinamente al menos un 10 % o los precios de importación bajen repentinamente un 10 % por debajo de los precios en la UE.

El acuerdo UE-Mercosur contiene una cláusula de salvaguardia que prevé que alguna de las partes -un solo país puede activarla- pueda solicitar la suspensión del acuerdo en caso de incumplimiento de sus disposiciones o de una perturbación en el mercado.

Para reforzar esa cláusula y satisfacer las reticencias de Francia principalmente -que teme por que su sector agrícola se vea afectado por las importaciones desde el Mercosur-, la CE ha propuesto un acto jurídico específico sobre cómo la aplicaría que no reabre, en ningún caso, el texto pactado con el bloque suramericano.