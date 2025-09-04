Un tercer misil yemení en menos de 24 horas cae fuera del territorio de Israel

Poco antes, sobre las 05.40 hora local (02.40 GMT), las fuerzas israelíes emitieron una alerta a la población para seguir las instrucciones de seguridad del Comando Central, tras detectar el lanzamiento del misil.

"Los sistemas de defensa aéreos operan para interceptar la amenaza", aseguró el Ejército.

Unos veinte minutos después, a las 06.00 hora local (03.00 GMT), Israel dijo que el misil cayó fuera del territorio nacional, sin hacer sonar las alarmas.

Este miércoles, dos misiles disparados desde Yemen, donde los rebeldes hutíes, aliados de Irán, controlan la capital, Saná, y disparan frecuentemente proyectiles contra Israel, fueron interceptados por el Ejército israelí.

Al menos uno de los dos misiles, dijo después el Ejército, iba equipado con una ojiva de racimo.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó a los hutíes en redes sociales este jueves y, como suele hacer en sus mensajes a los insurgentes yemeníes, invocó las diez plagas de Egipto de la Biblia hebrea.

"Los hutíes volvieron a disparar misiles contra Israel. Plaga de las tinieblas, plaga de los primogénitos: completaremos las diez plagas", escribió Katz en su cuenta de la red social X.

Los hutíes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

En la tarde de pasado domingo, Israel bombardeó varios puntos de la capital yemení, Saná, en manos de los insurgentes desde 2015, y mató al primer ministro de su Gobierno, Ahmed al Rahawi, y a otros once miembros del Ejecutivo, más de la mitad de sus integrantes.