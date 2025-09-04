Una red de bots ultras desata la polémica en Chile e impacta en la campaña presidencial

El canal Chilevisión destapó en su noticiero nocturno del miércoles que la red estaría supuestamente liderada por el periodista Patricio Góngora, miembro del directorio de Canal 13.

Pese a negar estar detrás de la cuenta 'Patito Verde', seguida por el candidato ultraderechista José Antonio Kast, Góngora presentó este jueves su renuncia al canal.

"Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad", indicó el canal en un comunicado.

Una de las primeras en pronunciarse fue Jara, exministra del Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric y segunda en todas las encuestas, detrás de Kast, quien se perfila como favorito en los sondeos en la primera vuelta del 16 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse", aseguró Jara en su cuenta de X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda (sede del Gobierno), tras perder en 2021 contra Boric, negó este jueves la vinculación de su partido con la red de bots destapada por Chilevisión y lo calificó como "la mentira del día".

También se refirió este jueves a la polémica con la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, quien en declaraciones a los periodistas reconoció que el reportaje "muestra hechos graves" y alertó de que "la desinformación amenaza a las democracias".

El informe ha reabierto el debate sobre el uso 'fake news' en campañas electorales y ha recordado la denuncia que hizo la propia Matthei en julio, cuando acusó a Kast de estar detrás de una red de bots que difundió que la candidata tenía Alzheimer y amenazó incluso con llevarlo a los tribunales.

"Esto lo denuncié dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro y vamos a sacar a nuestro país adelante", indicó en un acto oficial Matthei, tercera en las encuestas pero con bastante distancia.

Chile celebrará la primera vuelta de las presidenciales el 16 de noviembre para elegir al sucesor de Boric, que no puede presentarse a la reelección y dejará el cargo en marzo, así como elecciones para renovar el Congreso y parte del Senado.