Von der Leyen y Costa dicen a Modi que intervenga para que Rusia pare la guerra en Ucrania

"La India tiene un papel importante que desempeñar para lograr que Rusia ponga fin a su guerra de agresión y ayudar a crear un camino hacia la paz", dijeron Von der Leyen y Costa en un mensaje idéntico publicado en sus redes sociales tras su conversación telefónica con Modi desde la capital francesa.

La alemana y el portugués, que asisten en París a la reunión de líderes de la llamada Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, manifestaron al presidente indio que "esta guerra tiene consecuencias para la seguridad global y socava la estabilidad económica".

Por lo tanto, advirtieron que "representa un riesgo para todo el mundo" y agradecieron a Modi el "compromiso continuo de la India con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski".

Ucrania espera obtener de la reunión que la llamada Coalición de los Voluntarios celebra en París garantías concretas de seguridad por tierra, mar y aire que disuadan a Rusia de volver a invadir su territorio una vez termine la actual guerra.

India es el segundo mayor comprador de petróleo ruso, después de China.

Por otra parte, Von der Leyen y Costa dijeron a Modi que tienen previsto acordar una agenda estratégica conjunta en la próxima cumbre UE-India, "lo antes posible en 2026".

Y recalcaron que siguen "plenamente" comprometidos en concluir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de la UE con La India "antes de fin de año". "Para lograrlo es necesario avanzar ahora", dijeron.