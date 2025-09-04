Zelenski agradece a la Coalición de Voluntarios su disposición a ayudar a Ucrania

"Hemos abordado con detalle la disponibilidad de cada país a contribuir a garantizar la seguridad (de Ucrania) por tierra, mar y aire y en el ciberespacio. Hemos coordinado posiciones y repasado elementos de las garantías de seguridad", dijo Zelenski en sus redes sociales tras participar en una reunión de la coalición en París.
Zelenski destacó también que todos los participantes se mostraron de acuerdo en que Rusia está haciendo todo lo posible para socavar las negociaciones de paz y para prolongar la guerra.
"El apoyo a Ucrania debe incrementarse y la presión sobre Rusia identificarse", dijo el jefe de Estado ucraniano.
El presidente ucraniano afirmó además que la Unión Europea (UE) prepara su decimonoveno paquete de sanciones y que Japón también está trabajando en nuevas medidas punitivas contra Rusia.
