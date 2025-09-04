Zelenski agradece a la Coalición de Voluntarios su disposición a ayudar a Ucrania

París, 4 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este jueves al término de su reunión con los líderes de la llamada Coalición de Voluntarios su disponibilidad a la hora de reforzar a Ucrania ante la agresión militar rusa y destacó que todos los países miembros entienden que la principal garantía de seguridad tras la guerra debe ser "un Ejército ucraniano fuerte".