Airbus ha entregado 434 aviones a finales de agosto, lejos del objetivo de 820 para 2025

París, 5 sep (EFE).- Airbus entregó 61 aviones comerciales durante el mes de agosto, con lo que lleva 434 desde comienzos de año y está todavía muy lejos de los 820 que se ha fijado para el conjunto de 2025, sobre todo por el efecto de los retrasos acumulados por los fabricantes de motores.