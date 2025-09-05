Al menos un muerto y varios heridos en accidente de equipo de funcionaria mexicana

Ciudad de México, 5 sep (EFE).- Un funcionario de la Secretaría (Ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) murió la mañana de este viernes en un accidente carretero en el centro de México, mientras regresaba de un evento en Pachuca, donde acompañó a la titular de la dependencia, Alicia Bárcena.