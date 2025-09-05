Así queda el Gobierno británico de Keir Starmer tras la salida de la 'número dos'

- David Lammy, viceprimer ministro y ministro de Justicia.
- Yvette Cooper, ministra de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.
- Steve Reed, ministro de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local.
- Pat McFadden, ministro de Trabajo y Pensiones.
- Peter Kyle, ministro de Empresa y Comercio.
- Liz Kendall, ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología.
- Emma Reynolds, ministra de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.
- Douglas Alexander, ministro para Escocia.
- Jonathan Reynolds, jefe de disciplina parlamentaria.
- Alan Campbell, representante del Gobierno en la Cámara de los Comunes (baja).
- Darren Jones, canciller del Ducado de Lancaster -con funciones como un ministerio de Presidencia- y secretario principal del primer ministro.