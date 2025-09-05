Banda colombiana Monsieur Periné llama a la alegría y al baile en su canción 'Aguaráchate'

"Me inventé esta palabra ('Aguaráchate') buscando de nuevo hacer de la música mi juego, el juego que quiero jugar para reírme, uno sin reglas rígidas, donde solo se vale el gozo", expresó la vocalista Catalina García, líder de la banda, citada en un comunicado de su equipo.

La canción, agregó la información, fusiona guaracha, folk y pop con los que la agrupación colombiana, ganadora de dos premios Latin Grammy, busca mostrar "un viaje festivo, carnavalesco y liberador que invita a cambiar de ánimo, soltar las preocupaciones y celebrar la vida con autenticidad".

El sencillo surgió en Miami cuando García realizó una sesión creativa con las productoras y compositoras Quinvee, de Ecuador; Ana Mancebo, de España; y Fux Beat, de Puerto Rico, quien es además el coproductor del álbum que prepara la banda.

Luego se la mostraron a Santiago Prieto, el otro líder de la banda, y llevaron la idea a instrumentos reales, donde surgió una canción que tiene guaracha colombiana reinterpretada al estilo Periné, con el beat frenético del género, y, al mismo tiempo, con el ADN característico de la agrupación.

En ese sentido, 'Aguaráchate' tiene sonidos de acordeón, violín, tuba, elementos folk, swing y pop, que se suman a una producción electrónica tropical.

El sencillo fue lanzado también con un videoclip grabado en la ciudad colombiana de Cali y tiene una propuesta de "realismo absurdo" en el que "lo cotidiano se entrelaza con lo imposible: escenas llenas de humor, fantasía y color que evocan referentes como Wes Anderson y Michel Gondry".

"Con una estética vibrante y artesanal, el video rescata pasos icónicos de la guaracha, como 'el avión' y 'el cuchillo', y los integra en un espacio fantástico que refleja la identidad cultural de Catalina García y de la propia ciudad de Cali", agregó la información.