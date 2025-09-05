Bolsa de México abre septiembre con avance semanal del 3,02 % y supera las 60.000 unidades

Apenas ayer jueves, el índice mexicano había registrado su cierre máximo con 59.867,62 unidades, tras el del pasado martes 2 de septiembre cuando llegó a 59.747,88 unidades, para apuntarse tres máximos en la semana.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las ganancias se debieron a la expectativa de que la Fed recortará su tasa de interés el 17 de septiembre", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

En México, precisó Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, "cerró la semana con una ganancia del 3,02 %, el mayor avance desde la última semana de abril (cuando ganó 6,98 %) para alcanzar un nuevo máximo histórico de 60.479,76 unidades".

Al interior del índice, expuso la experta, destacaron los avances semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (+18,51 %), Banco del Bajío (+8,89 %), Grupo Bimbo (+8,89 %), Grupo Carso (+6,61 %), Televisa (+6,6 %), Kimberly-Clark (+5,51 %) y Pinfra (+5,23 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el avance de este día, el índice mexicano acumuló una ganancia semanal del 3,02 %, lo que elevó su ganancia acumulada en lo que va de 2025 a +23,54 %.

"Este viernes, el IPC se desligó del tono negativo de sus pares de Estados Unidos que lo llevó a alcanzar un nuevo máximo histórico. De las 36 principales emisoras que integran el índice, 28 registraron alzas respecto al viernes previo", apuntó el especialista.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,16 % frente al dólar, al cotizar en 18,71 unidades por billete verde, frente a los 18,74 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 223,6 millones de títulos por un importe de 15.963 millones de pesos (unos 853 millones de dólares).

De las 676 firmas que cotizaron en la jornada, 384 terminaron con sus precios al alza, 264 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las mineras Fresnillo (FRES), con el 7,77 %, e Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 4,11 %, y de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el -3,82 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -5,37 %; de la firma de productos de acero Tenaris (TS), con el -4,93 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -3,81 %.