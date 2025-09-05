Bruselas propone crear un área de flujo de datos "libres y seguros" entre UE y Brasil

Para ello, Bruselas inició el proceso para adoptar una "decisión de adecuación" en materia de protección de datos con Brasil, informó esa institución.

Ese tipo de decisión es una medida que certifica que un país ofrece un nivel de protección de datos personales equivalente al de la UE con vistas a simplificar las transferencias y eliminar la necesidad de garantías adicionales.

Según la Comisión, Brasil garantiza un nivel de protección de datos, "adecuado, comparable al de la UE".

Una vez adoptada, la decisión de adecuación permitirá el libre flujo de datos para empresas, administraciones públicas y proyectos de investigación.

Por su parte, las autoridades brasileñas han iniciado un proceso para adoptar una decisión equivalente que permita el libre flujo de datos brasileños hacia la UE.

La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, dijo en rueda de prensa que "En estos tiempos de incertidumbre, debemos colaborar más estrechamente con nuestros socios" y añadió que la UE comparte "retos comunes" y "estrechos vínculos culturales y económicos".

Por su parte, el comisario de Democracia y Justicia, Michael McGrath, aseguró que Brasil "ha construido un marco sólido para la protección de la privacidad y los datos personales, firmemente arraigado en la protección de los derechos fundamentales".

Añadió que cuando se protegen los datos personales, "también se protegen los derechos de los consumidores, garantizando que las personas tengan control, transparencia y seguridad en sus interacciones con empresas y servicios".

El proyecto de decisión se remitirá ahora al Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) para su dictamen.

Como parte del procedimiento de adopción, la Comisión también solicitará la aprobación de un comité compuesto por representantes de los Estados miembros de la UE.

Además, el Parlamento Europeo tiene derecho de escrutinio sobre las decisiones de adecuación. Una vez finalizado este procedimiento, la Comisión podrá proceder a la adopción de la decisión final de adecuación.

Una vez implantada, el funcionamiento de la decisión de adecuación estará sujeto a revisiones periódicas llevadas a cabo por la Comisión, junto con las autoridades europeas de protección de datos.