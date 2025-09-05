Buscan en Uruguay a dos niños retirados a la fuerza de su hogar por su padre

Montevideo, 5 sep (EFE).- Uruguay continúa con la búsqueda de dos niños que este miércoles fueron retirados a la fuerza de su hogar por su padre, requerido por la Justicia por "un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares".