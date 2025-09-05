Caja de Ahorros se consolida entre las empresas con mejor reputación de Panamá

Caja de Ahorros fue reconocida como una de las 10 empresas con mejor reputación corporativa en Panamá, ocupando la posición #6, según el ranking realizado por la revista Summa.

Este logro refleja la confianza que líderes empresariales y altos ejecutivos depositan en la institución, respaldando su papel como referente financiero en el país.

El estudio evalúa a organizaciones de distintos sectores bajo criterios como ética, transparencia, responsabilidad social, liderazgo e innovación. En todos ellos, Caja de Ahorros destacó por las iniciativas que viene impulsando en los últimos años para fortalecer su gestión y cercanía con la ciudadanía. Esta posición también confirma el reconocimiento a su solidez institucional y al impacto positivo que genera en la sociedad panameña.

Con la visión estratégica de Andrés Farrugia, Gerente General, Caja de Ahorros ha emprendido un proceso de transformación digital sin precedentes en la banca pública panameña, modernizando sus plataformas, ampliando el acceso a servicios financieros y ofreciendo una experiencia más ágil, cercana e innovadora para todos sus clientes.

"Este reconocimiento confirma que nuestra visión estratégica de negocio y el impulso de la transformación digital, en una era de hiperconectividad, son el camino correcto para seguir construyendo confianza. Estar en este ranking nos impulsa a seguir consolidándonos como un referente en la banca pública y el sector financiero, capaz de responder a las necesidades de los panameños y contribuir al desarrollo del país", señaló Andrés Farrugia.

