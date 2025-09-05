CE cree en acuerdo para dejar de importar hidrocarburos rusos durante presidencia danesa

"Confío en que podamos alcanzar un acuerdo en el que participen todos los países, aunque soy consciente de que hay algunos que tienen preocupaciones", dijo Jørgensen durante la reunión informal de ministros de Energía de la UE, sin mencionar directamente a Hungría y Eslovaquia.

Jørgensen resaltó que su tarea es "ayudar" a todos los países, aunque recordó que la decisión no tiene por qué ser unánime.

"Estoy seguro de que la presidencia danesa hará todo lo que pueda para encontrar una solución los próximos meses. Es muy importante que vayamos rápido, porque queremos que entre en vigor desde el 1 de enero", declaró.

La Comisión Europea (CE) presentó en mayo pasado su plan para desvincular totalmente a la UE de los hidrocarburos rusos, que incluye obligar a los importadores a romper sus contratos a largo plazo por fuerza mayor antes de 2028.

Durante la reunión celebrada en Copenhague, los ministros y secretarios de Estado de los Veintisiete discutieron también cuestiones como la descarbonización de la economía, el papel de la energía en el futuro digital y la infraestructura energética.

"Hay un amplio consenso sobre el camino a seguir. Necesitamos una cesta de tecnologías, lo que incluye inversiones rápidas, flexibilidad, almacenamiento y varias formas de generación", señaló al término de la reunión el ministro de Energía danés, Lars Aagaard, que ejerció de anfitrión.

Aagaard reveló que durante la reunión no se habían discutido cuestiones como la compra de energía estadounidense incluida en el último acuerdo comercial con Estados Unidos.