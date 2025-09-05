Colombia y Países Bajos firman acuerdo para reforzar la lucha contra el crimen organizado

Bogotá, 5 sep (EFE).- Las autoridades colombianas firmaron este viernes en Medellín un acuerdo con la Policía Nacional y el Ministerio Público de los Países Bajos para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional organizado, informó el director general de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana.