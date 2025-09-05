Condenan a 3 años de prisión a científico ruso que justificó la incursión de Kiev en Kursk

El científico fue acusado de apoyar a las fuerzas ucranianas mediante mensajes publicados en internet.
Según la Justicia rusa, el hombre, de 52 años, incurrió así en la "justificación pública de un acto terrorista", según escribe hoy la agencia TASS.
Skopin, que reconoció su culpa, tampoco podrá administrar páginas web durante dos años después de su liberación de la cárcel, según reza el fallo.
Durante casi ocho meses parte del territorio de Kursk fue ocupado por tropas ucranianas, finalmente expulsadas entre abril y mayo de 2025, según informes castrenses rusos.
Un papel importante en la liberación de Kursk, según reconoció Moscú, correspondió a soldados norcoreanos que combatieron del lado de las tropas rusas.