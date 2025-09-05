Congresista afirma que el despliegue de EE.UU. en Puerto Rico "envía una señal" a Maduro

Miami (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El congresista estadounidense Carlos Giménez afirmó este viernes que el despliegue de diez aviones de combate F-35 de Estados Unidos en una base aérea de Puerto Rico envía "una señal muy clara" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensión militar entre ambos países.