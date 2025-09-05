Decomisan en Ecuador 298 kilos de cocaína que estaban en contenedor que iba hacia México

Guayaquil (Ecuador), 5 sep (EFE).- La Policía de Ecuador decomisó 298 kilos de cocaína que encontró dentro de un contenedor que iba a ser enviado desde un puerto de la ciudad de Guayaquil, la más grande del país, hacia México, informó este viernes la institución.