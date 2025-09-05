Decomisan en Paraguay más de 41 toneladas de tomates y cebollas de supuesto contrabando

Asunción, 5 sep (EFE).- La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay decomisó un cargamento de más de 41 toneladas de tomates y cebollas de supuesto contrabando, tras ser hallado por las autoridades en un depósito del departamento Central, informó este viernes esa institución.