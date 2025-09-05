Denuncian en España ante la Fiscalía a líder de la ultraderecha por pedir hundir Open Arms

Los partidos de izquierda Podemos, Sumar, y los dos sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), entre otras organizaciones políticas y sociales, presentaron hoy ante la Fiscalía de Canarias la denuncia dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El abogado José Manuel Rivero, portavoz de esta iniciativa apoyada por 26 organizaciones, explicó que la denuncia contra Abascal responde a los mensajes que difundió en la red social X los pasados días 27 y 28 de agosto sobre Open Arms.

En esos mensajes, el líder de Vox calificaba al buque humanitario como "barco negrero" e incitaba a confiscarlo, ademas de a hundirlo, para que "sirviera de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promueven la invasión de Europa", tras su traslado a Canarias (Atlántico).

Rivero considera que esas "proclamas" de Abascal incitan al odio, a la violencia y a que se frustre el rescate de inmigrantes en riesgo de muerte, por lo que defiende que debió ser la propia Fiscalía la que actuara de oficio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con la denuncia, el líder de Vox podría haber incurrido con sus mensajes en hasta cuatro delitos del Código Penal por su presunta provocación y proposición para delinquir, la incitación al odio, hostilidad o violencia contra grupos vulnerables, apología o incitación pública a delitos graves, y por actos hostiles contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, los colectivos que la impulsan mantienen que Abascal podría haber cometido un acto de piratería, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, e infringido los convenios de Hamburgo sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, así como el de Ginebra que protege las misiones humanitarias, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Este último tipifica como crímenes de lesa humanidad la persecución sistemática contra colectivos vulnerables, en la que incurre el líder de Vox, según recoge el texto de la denuncia.

El busque Open Arms, dedicado a misiones de rescate humanitario de migrantes, protegidas por el derecho internacional marítimo y humanitario, estaba atracado en el puerto canario de Santa Cruz de Tenerife cuando Abascal difundió sus mensajes.

Este viernes, se encuentra frente a la costa de La Restinga, en la isla de El Hierro, en una de las rutas más utilizadas por los cayucos y pateras para llegar a Canarias.