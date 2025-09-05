Dos soldados mueren en un combate contra disidentes de las FARC en el suroeste de Colombia

Bogotá, 5 sep (EFE).- Al menos dos soldados colombianos murieron en la noche del jueves durante un combate contra disidentes de las antiguas FARC en una zona rural del convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, informaron este viernes fuentes oficiales.