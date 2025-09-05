EE.UU. lamenta muerte del jesuita Tojeira y elogia su labor por la justicia en El Salvador

"Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento del padre José María Tojeira, cuya vida estuvo dedicada a la justicia social y la educación en El Salvador. Su legado fortaleció los lazos entre comunidades salvadoreñas y estadounidenses y seguirá inspirando el desarrollo y la cooperación entre nuestros pueblos", indicó la embajada en X.

El sacerdote jesuita, naturalizado salvadoreño, dejó a su paso por Centroamérica un legado de lucha por las causas sociales, la búsqueda de justicia por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres a manos del Ejército salvadoreño en 1989, y críticas a los atropellos de gobiernos centroamericanos.

Nacido en Vigo (Galicia, noroeste de España) en 1947 y licenciado en Teología y Filosofía en la Universidad de Comillas, llegó a Centroamérica en 1969 para trabajar en Honduras. En 1985 fue enviado a El Salvador, en plena guerra civil (1980-1992), y en 1988 fue nombrado provincial de los jesuitas en la región.

El 16 de noviembre de 1989 un comando del Ejército salvadoreño masacró en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) a cinco jesuitas españoles y uno salvadoreño, a su colaboradora Elba y a la hija de ella, Celina. Tojeira vivía cerca y fue de los primeros en llegar al lugar y hablar con los testigos del crimen.

Desde el momento del crimen, el padre Chema, como era conocido popularmente, fue una figura clave en los reclamos de justicia e impulsor de la causa penal contra altos mandos del Ejército salvadoreño.

Fue rector de la UCA (1997-2010) y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) (2016-2020). Una solicitud presentada por este ente en el año 2017 dio pie a reabrir la causa penal contra los autores intelectuales tras la anulación de una ley de amnistía de 1993, que engavetó los procesos penales por crímenes de guerra por décadas.

En los próximos días, Tojeira recibirá honras fúnebres en la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, para ser trasladado posteriormente a El Salvador para ser velado en la parroquia que dirigía y ser sepultado en el campus de la UCA.