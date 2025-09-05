EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

Los Ángeles (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó este viernes que la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 finalizará el próximo 7 de noviembre, y pidió a los beneficiados "prepararse" para retornar a su país si no tienen otra base legal para permanecer en el país.