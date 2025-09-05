El festival español de cine de San Sebastián condena el "genocidio" de Netanyahu en Gaza

El director, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación, Ruth Pérez de Anucita, leyeron una declaración en ese sentido durante la rueda de prensa de presentación de los últimos detalles del certamen, que se celebrará entre el 19 y el 27 de septiembre.

El comité de dirección defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cree necesario hacer un "llamamiento genérico a favor de la democracia y alertar sobre sus fragilidades ante la abundancia de derivas autoritarias y discursos que actualmente generan espurias equiparaciones con regímenes dictatoriales", remarcaron.

"No, no es lo mismo dictadura que democracia. No, no es lo mismo respetar los derechos humanos que conculcarlos sistemáticamente. Desde el mundo de la cultura necesitamos democracia y derechos humanos para existir, para salvaguardar las libertades de nuestras sociedades", demandaron. Es conocido que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es "incumplida a diario" y en muchos lugares del mundo, constataron.

Y mostraron el rechazo "al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el gobierno de Benjamin Netanyahu" está sometiendo al pueblo palestino desde que el brazo armado del movimiento islamista Hamás cometiera el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, que "por supuesto" también condena el festival.

"Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma. Impiden y obstaculizan el acceso a ayuda humanitaria", denunciaron.

Además, "se fuerzan traslados masivos de población palestina. Arrasan edificios. Bombardean hospitales también. Humillan, conquistan, aplastan. Destruyen Gaza. Desprecian la legalidad internacional", describieron.

"Es insoportable tanta atrocidad, tanto terror. Nos invaden la rabia y el dolor ante tal injusticia", enfatizaron, y desearon una "convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino".

Las fuerzas israelíes han matado a más 64.000 personas en la Franja de Gaza, entre adultos y niños, en la ofensiva que comenzó en octubre de 2023, y 161.583 resultaron heridos, según datos de las autoridades sanitarias gazatíes.

Las operaciones militares comenzaron después de que el brazo armado de Hamás asesinara a 1.200 personas y secuestrara a 250 en territorio israelí.