El Gobierno uruguayo expresa dolor y llama a reflexionar tras la muerte de niños raptados

En el marco de su intervención en un panel de la feria agroindustrial y ganadera Expo Prado al cual también estaba previsto que asistiera el presidente, Yamandú Orsi, quien canceló su agenda pública del día al conocerse la noticia en señal de duelo, Sánchez dijo que el caso debe interpelar a toda la sociedad.

"Nos tiene que llevar a una profunda reflexión de lo mucho que nos falta por hacer y de que la desprotección a la que están sometidos muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes, nos tiene que comprometer a todos, porque acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", expresó Sánchez.

"Eso nos tiene enormemente preocupados, dolidos y tenemos que transformar esa preocupación y ese dolor en acciones concretas, porque tenemos que revertir esta situación que está sufriendo el país", insistió el secretario.

En la misma línea se manifestó en el evento la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, quien aseguró sentir que era su deber "como mujer y madre" no dejar pasar por alto la noticia porque, dijo, "obliga a hacer una reflexión como sociedad" y a "dejar de negar ciertas realidades que requieren una urgente solución".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes, a su vez, se expresó al respecto la vicepresidenta Carolina Cosse, quien transmitió su "angustia" por lo sucedido y afirmó que "da mucho para reflexionar" y para insistir en la necesidad de "fortalecer las instituciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio del Interior uruguayo informó este viernes mediante un comunicado "con profundo dolor" el hallazgo de los cuerpos de los niños de seis años y dos años a quien su progenitor, de 28 años y denunciado por violencia de género por su expareja, "había raptado de su hogar", en el departamento (provincia) de Soriano, el pasado miércoles.

"El hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la Ruta 20, en el departamento de Río Negro, donde fue encontrado el vehículo en el que las víctimas habían sido trasladadas, sumergido en las aguas", detalla el texto.

Según recogió la prensa local, el caso reavivó en el país el debate sobre la necesidad de implementar ante estas situaciones la denominada "alerta Amber", basada en un sistema que el país reguló por ley en 2024 y que motivó un convenio con la tecnológica Meta firmado en febrero, pero que todavía no está operativo.