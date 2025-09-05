El hijo de Aung San Suu Kyi dice de que la líder birmana está en "grave peligro" de salud

"Mi madre sufre complicaciones cardíacas crecientes. Ha pedido ver a un cardiólogo, pero nadie sabe dónde está recluida ni si está recibiendo atención", señaló Aris, hijo de la depuesta líder birmana, en un vídeo publicado en su perfil Facebook.

El hijo de la política calificó la situación de "cruel, peligrosa para la vida e inaceptable" y reclamó su liberación inmediata, así como la de todos los presos políticos en Birmania.

En los últimos años se han encendido las alarmas sobre la salud de Suu Kyi, que cumple una condena de cerca de 30 años de prisión impuestos en unos opacos procesos judiciales tras el golpe de Estado militar de 2021.

El propio Kim Aris, que reside en Londres, viene denunciando esta situación y como se le ha denegado a su madre la asistencia médica por problemas de salud durante los últimos años.

Suu Kyi, que fue detenida en Naipyidó el 1 de febrero de 2021 por la junta militar que tomó el poder tras la sublevación, se convirtió en octogenaria el pasado junio sin contacto con el exterior desde abril de 2024, cuando las fuerzas armadas dijeron haberla trasladado a otro lugar de detención desconocido.

La exlíder de facto birmana, que encabezó la transición democrática en el país, no había a su vez sido vista en público desde el 30 de diciembre de 2022, durante uno de los juicios en su contra, lo que disparó la preocupación de sus seguidores, algunos de los cuales se unieron a grupos armados prodemocráticos para enfrentarse al Ejército.

Suu Kyi, quien ya pasó más de 15 años privada de libertad por sus reivindicaciones de libertades frente a los militares que gobernaron Birmania con puño de hierro entre 1962 y 2011, es aún vista como mártir de la democracia de Birmania.