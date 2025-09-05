El ministro de Defensa de Rusia se reúne con el jefe del Estado Mayor libio, Jaled Haftar

"Durante la reunión, el jefe de la entidad militar rusa felicitó a Jaled Jaftar por su nombramiento como jefe del Estado Mayor y por su ascenso al grado de general coronel", indicó Defensa en un comunicado publicado en Telegram.

Beloúsov señaló que el cargo y el ascenso son "un reconocimiento de vuestro gran aporte a la capacidad defensiva del país".

Además, el titular de Defensa ruso felicitó al hermano de Jalet, Saddam Haftar, como comandante adjunto del LNA, y deseó salud y éxitos al mariscal Jalifa Haftar.

Añadió que las presentes negociaciones siguen las pautas de lo acordado entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mariscal Haftar durante la reunión celebrada el pasado 9 de mayo.

Por su parte, el militar libio agradeció al ministro de Defensa ruso la "cálida recepción" y le deseó éxitos.

"Es una visita muy provechosa para nosotros. Pudimos valorar el significativo aporte de Rusia a la estabilidad global", señaló.

Durante las negociaciones, las partes debatieron temas de actualidad de las relaciones ruso-libias y la situación en el norte de África, según Defensa.