El órgano antimonopolio de Brasil aprueba la fusión entre las cárnicas Marfrig y BRF

BRF es una de las mayores productoras mundiales de carnes de pollo y porcina, así como de procesados, mientras que Marfrig es una de las más grandes productoras mundiales de carnes bovinas.

La decisión del CADE da vía libre al acuerdo por el cual Marfrig, que ya era su socia mayoritaria, incorpora todas las acciones de BRF que no estaban bajo su control.

Los accionistas de BRF, por su parte, recibirán 0,8521 acciones de Marfrig por cada una de sus acciones.

La fusión fue cuestionada por otra cárnica brasileña, Minerva, que denunció la creación de un monopolio en Brasil, por lo que la operación fue sometida al juicio del CADE.

El tribunal del órgano antimonopolio, sin embargo, rechazó por mayoría el recurso de Minerva como tercera interesada y aprobó por unanimidad y sin restricciones el proceso de fusión y la creación de la llamada MBRJ Global Foods.

Según el regulador, la participación de las dos empresas en el mercado brasileño de carnes no llega al 20 %, por lo que no puede ser considerada como un monopolio.

La compañía naciente, que tendrá operaciones en 117 países, una producción sumada de 8 millones de toneladas anuales de alimentos y que es propietaria de marcas como Sadia, Perdigao y Bassi, disputará la hegemonía en el mercado global con la también brasileña JBS, la mayor productora mundial de carnes.