El petróleo de Texas baja un 2,54 %, hasta los 61,87 dólares el barril

Nueva York, 5 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una bajada del 2,54 %, hasta los 61,87 dólares el barril, con la vista puesta en la reunión de la OPEP+ de este domingo.